Rheinmetall annonce avoir signé en juin 2026 un contrat avec le Royaume du Maroc pour la fourniture de 7 hôpitaux de campagne hautement mobiles, dont 1 destiné au ministère de la Défense et 6 au ministère de l'Intérieur. Le contrat représente un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros et les livraisons sont prévues entre 2027 et 2028.
Ces hôpitaux, développés par Rheinmetall Mobile Systeme, sont conçus pour fonctionner de manière autonome sur le terrain ou en milieu urbain. Déployés sur camions, ils peuvent être complétés par des tentes militaires et disposent notamment de blocs opératoires, d'unités de soins intensifs, de capacités de stérilisation, d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'un scanner (tomodensitomètre), ainsi que de services d'ophtalmologie, de dentisterie et d'oto-rhino-laryngologie (ORL).
Les systèmes, déjà utilisés par les forces armées ukrainiennes, intègrent leurs propres capacités d'alimentation en électricité, en eau et en oxygène pour assurer leur autonomie.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.