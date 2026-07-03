Rheinmetall va fournir sept hôpitaux de campagne au Maroc

Le groupe allemand renforce sa présence en Afrique du Nord avec un contrat portant sur des hôpitaux de campagne mobiles destinés aux ministères marocains de la Défense et de l'Intérieur.

Rheinmetall annonce avoir signé en juin 2026 un contrat avec le Royaume du Maroc pour la fourniture de 7 hôpitaux de campagne hautement mobiles, dont 1 destiné au ministère de la Défense et 6 au ministère de l'Intérieur. Le contrat représente un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros et les livraisons sont prévues entre 2027 et 2028.



Ces hôpitaux, développés par Rheinmetall Mobile Systeme, sont conçus pour fonctionner de manière autonome sur le terrain ou en milieu urbain. Déployés sur camions, ils peuvent être complétés par des tentes militaires et disposent notamment de blocs opératoires, d'unités de soins intensifs, de capacités de stérilisation, d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'un scanner (tomodensitomètre), ainsi que de services d'ophtalmologie, de dentisterie et d'oto-rhino-laryngologie (ORL).



Les systèmes, déjà utilisés par les forces armées ukrainiennes, intègrent leurs propres capacités d'alimentation en électricité, en eau et en oxygène pour assurer leur autonomie.