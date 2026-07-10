Rheinmetall annonce la fourniture de ses systèmes de lance-leurres Multi Ammunition Softkill System (MASS) aux forces navales koweïtiennes, une première pour le pays. Le contrat, d'une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros, comprend l'équipement de 8 bâtiments, les munitions Omnitrap-ER associées, ainsi que les activités d'intégration et de validation.
Les systèmes MASS seront installés sur les patrouilleurs lance-missiles de classe Al Dorra, construits par Abu Dhabi Shipbuilding pour le compte d'EDGE Group, maître d'oeuvre du programme.
Les premières livraisons débuteront au 2e trimestre 2026 et s'achèveront au 2e trimestre 2029.
Le système MASS est conçu pour protéger les navires contre diverses menaces, notamment les missiles antinavires et les armes guidées par laser. Les munitions Omnitrap-ER de nouvelle génération offrent une portée accrue et une trajectoire optimisée afin de contrer les menaces modernes guidées par radar ou infrarouge.
Le titre recule de 1,4% ce matin à Francfort et enregistre un repli de l'ordre de 36% depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.