Rheinmetall va livrer des lance-leurres à la marine koweïtienne

Le groupe allemand équipera 8 navires de la marine du Koweït avec son système de protection, dans le cadre d'un contrat enregistré au 2e trimestre 2026.

Rheinmetall annonce la fourniture de ses systèmes de lance-leurres Multi Ammunition Softkill System (MASS) aux forces navales koweïtiennes, une première pour le pays. Le contrat, d'une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros, comprend l'équipement de 8 bâtiments, les munitions Omnitrap-ER associées, ainsi que les activités d'intégration et de validation.



Les systèmes MASS seront installés sur les patrouilleurs lance-missiles de classe Al Dorra, construits par Abu Dhabi Shipbuilding pour le compte d'EDGE Group, maître d'oeuvre du programme.



Les premières livraisons débuteront au 2e trimestre 2026 et s'achèveront au 2e trimestre 2029.



Le système MASS est conçu pour protéger les navires contre diverses menaces, notamment les missiles antinavires et les armes guidées par laser. Les munitions Omnitrap-ER de nouvelle génération offrent une portée accrue et une trajectoire optimisée afin de contrer les menaces modernes guidées par radar ou infrarouge.



Le titre recule de 1,4% ce matin à Francfort et enregistre un repli de l'ordre de 36% depuis le début de l'année.