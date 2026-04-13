Riber continue de surfer sur ses bons résultats et sa technologie de rupture

Riber aligne une 5e séance de forte hausse lundi à la Bourse de Paris, le spécialiste des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs continuant de profiter de ses solides résultats annuels publiés la semaine dernière et des promesses associées à sa nouvelle technologie de photonique intégrée sur silicium.

Autour de 12h30, le titre du spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) grimpe de plus de 22% à près de 11,2 euros pour atteindre de nouveaux plus hauts de 25 ans. Le groupe, qui affiche une capitalisation boursière de 237,2 millions d'euros, gagne plus de 100% en cinq séances et grimpe de 157% depuis début janvier.



Pour mémoire, la société avait fait état mercredi dernier d'un résultat net de 5,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, en hausse de 27% contre 4,5 millions attendus, soit une marge nette proche de ses plus hauts à 13%.



Une dynamique sectorielle portée par l'IA et la défense



"Le titre profite pleinement du regain d'intérêt qui porte le secteur de la photonique depuis quelques séances", explique à Zonebourse Christel Cleme, analyste pour TPICAP Midcap.



"Après avoir bénéficié d'une dynamique sectorielle favorable au tournant de l'année 2026, la valeur profite d'une nouvelle accélération, soutenue par des flux d'actualités positifs dans les segments de l'IA et de la défense", souligne la spécialiste de la valeur.



Surtout, le groupe estime être entré dorénavant dans une nouvelle phase de développement avec le déploiement de Rosie, une technologie de "rupture" en photonique intégrée sur silicium, qui ouvre selon lui de nouvelles perspectives sur des marchés en forte croissance. Deux premiers exemplaires de cette machine ont été commandés en 2025.



Il a ainsi fait état de perspectives bien orientées grâce à une exposition attractive aux segments les plus innovants des semi-conducteurs via son projet Rosie.



Une plateforme de rupture pour les semi-conducteurs du futur



D'après Riber, cette plateforme constitue un véritable "point d'inflexion" qui doit lui permettre de se positionner au coeur des architectures de semi-conducteurs de nouvelle génération, dans un environnement marqué par l'accélération des investissements mondiaux dans l'intelligence

artificielle, les infrastructures de données et les technologies quantiques.



Après une première machine livrée en 2025 au Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP), le groupe dit attendre une montée en puissance progressive de sa nouvelle plateforme au cours des prochaines années.



Il indique d'ores et déjà travailler sur une version industrielle cluster à double chambre de sa machine, baptisée "Rosie 2" en cours de fabrication, tandis que la demande en lasers à boîtes quantiques destinés aux datacenters continue de soutenir le marché des systèmes MBE de production.



"La pertinence de ce procédé prometteur peut laisser entrevoir un changement d'échelle significatif pour le groupe à moyen terme", prévient Christel Cleme, du côté de TPICAP Midcap.



"La société produit actuellement une douzaine de machines par an sur son site de Bezons, qui tourne à plein régime", rappelle-t-elle.



"Le lancement de cette technologie ultra-haute performance- compatible avec des semi-conducteurs de nouvelle génération - pourrait lui permettre de changer de dimension, voire de transformer son modèle économique", renchérit l'analyste.



Dans cet environnement porteur, Riber assure aborder les prochaines années avec confiance, un optimisme partagé par bon nombre de professionnels.



"Le titre bénéficie non seulement de la dynamique favorable liée à l'hyperscale, mais aussi de la thématique positive liée à la souveraineté européenne qui porte le secteur", déclare à Zonebourse une source au fait du dossier.



Plusieurs sociétés comparables, telles que Aixtron, IQE ou Soitec, bénéficient aussi d'un fort regain d'intérêt de la part du marché depuis une semaine, signant des mouvements de grande amplitude en Bourse", souligne ce fin connaisseur de la valeur.



De la "haute couture" industrielle à la prime spéculative



"Du fait de son leadership historique reconnu et sa stratégie de diversification, Riber bénéficie d'une prime à la qualité dans un segment qui intéresse à la fois les investisseurs institutionnels et les particuliers", ajoute-t-il.



"Avec ses machines qui coûtent plusieurs millions d'euros et son savoir-faire digne des maisons de très haute-couture, on s'approche d'une valeur apparentée au luxe", estime-t-il.



S'ajoute à cela une dimension plus psychologique, toujours à en croire les professionnels de marché.



"Au-delà de ses fondamentaux, la valeur intègre désormais une prime spéculative. La perspective d'une évolution de l'actionnariat peut se préciser sachant que le nouveau statut de l'entreprise est de nature à susciter l'intérêt croissant d'investisseurs financiers ou industriels", conclut Christel Cleme, chez TPICAP Midcap.