Riber grimpe après une nouvelle commande en Asie

Le titre Riber progresse mercredi dans la matinée à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une nouvelle commande pour un système de recherche en Asie, qui confirme le récent dynamisme de son activité commerciale.



Peu avant 11h00, l'action de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs prend 4,9%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien, et revient ainsi en vue de ses plus hauts annuels atteints au mois de janvier.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a indiqué ce matin avoir reçu une commande pour un système de recherche 'Compact 21 DZ' de la part d'Academia Sinica, un centre de recherche sur les enjeux critiques basé à Taïwan.



Il s'agit d'une plateforme dédiée à la conception de nouveaux dispositifs semi-conducteurs pour l'industrie microélectronique et optoélectronique.



Riber précise que l'institution prévoit de déployer le nouvel équipement dans le cadre de plusieurs projets de recherche portant sur l'étude de structures à base de matériaux III-V pour des applications photoniques quantiques.



La livraison du système est prévue en 2026.