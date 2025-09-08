Riber s'envole après une commande dans l'informatique quantique aux USA

Le titre Riber s'envole de plus de 10% lundi matin après que l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a obtenu une commande pour sa nouvelle plateforme 'Rosie' de la part d'un client américain spécialisé dans l'informatique quantique.



Dans un communiqué, le groupe français souligne que ce contrat, décroché auprès d'un nouveau client, marque une étape importante dans le développement de son système entièrement automatisé 'Rosie', qui avait été officiellement présenté au mois de juillet.



Cette technologie, compatible avec des substrats en silicium de 300 mm, est dédiée à la croissance de couches minces d'oxydes, notamment de titanate de baryum (BTO), un matériau considéré comme stratégique dans le développement de modulateurs électro-optiques intégrés.



Après l'annonce en juin dernier d'un accord de collaboration avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP) au Danemark, cette nouvelle commande met en évidence le fort intérêt pour les solutions de photonique sur silicium indispensables pour le développement des technologies quantiques, explique-t-il.



Suite à ces annonces, l'action Riber grimpait de 10,1% lundi matin dans les premiers échanges, ce qui porte à près de 27% ses gains depuis le début de l'année.

