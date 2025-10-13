Après dix-huit mois de recul causés par les contrecoups de la pandémie et un secteur de la construction sévèrement grippé, le distributeur de quincaillerie basé à Montréal renoue pour de bon avec la croissance organique en 2025.

Il continue aussi d'enchaîner les acquisitions : on compte huit nouvelles opérations de croissance externe en 2025, qui collectivement ajoutent 75 millions de dollars de ventes à l'ensemble consolidé.

L'excellent directeur général Richard Lord - deuxième actionnaire du groupe avec 7,6% du capital - rappelait récemment qu'il gardait pour objectif de réaliser un volume annuel d'acquisitions capable d'ajouter au moins 100 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Dans un contexte économique qui reste très tendu au Canada - notamment en Ontario, province où Richelieu réalise un cinquième de son chiffre d'affaires - cet objectif sera sans doute atteint. Le distributeur continue par ailleurs de gagner des parts de marché et d'évoluer avec un bilan libre de dettes.

Il précise également que la croissance organique sur les neuf premiers mois de l'année est entièrement due à des hausses de prix, passées pour répercuter l'inflation plutôt que l'impact des droits de douane, pour l'instant négligeable.

Richard Lord soulignait même que les mesures de rétorsion douanières pouvaient servir Richelieu plutôt que l'inverse, car certains clients entendaient désormais privilégier les distributeurs locaux plutôt que les commandes à l'étranger pour s'équiper.

La force du modèle de Richelieu - qui génère presque la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis - est de nouveau bien mise en évidence. C'est d'ailleurs la bonne tenue de l'économie américaine qui assure la performance économique du groupe sur l'année en cours.

Richelieu générait sur les douze mois glissants précédents 145 millions de dollars de cash-flow libres, en nette hausse par rapport aux années précédentes - hors épisode 2023 marqué par les distorsions héritées de la pandémie - grâce notamment à une normalisation du programme d'investissements.

À peu ou prou 2 milliards de dollars, sa capitalisation boursière actuelle représente un multiple de moins de quatorze fois ce profit cash annuel. Ceci, pour un groupe qui a quadruplé son chiffre d'affaires en quinze ans, et qui n'entend pas bien entendu par s'arrêter en si bon chemin.

Profitant du trou d'air, le premier actionnaire du groupe Mawer Investment Management - avec 11% du capital - a plus que doublé le montant de sa participation au capital au long des dernières semaines.