Richemont a annoncé jeudi la signature avec le groupe de luxe familial italien Damiani, d'un accord lui céder la pleine propriété du fabricant spécialisé de montres Baume & Mercier, dans le cadre d'une transaction privée.
Selon lui, le potentiel à long terme de Baume & Mercier sera le mieux exploité chez Damiani, compte tenu de sa forte présence en Italie, de son modèle de distribution en gros majoritairement multi-marques et de son positionnement accessible.
Damiani souhaite accroître la visibilité et la portée de la Maison en tirant parti de son propre vaste réseau de distribution multimarques et en ouvrant au fil du temps des boutiques mono-marques sélectionnées à des emplacements stratégiques.
Pour garantir une transition en douceur pendant que Damiani prépare l'intégration de Baume & Mercier dans ses propres opérations, Richemont fournira des services opérationnels à la Maison pour une période d'au moins 12 mois après la clôture.
Le groupe de luxe suisse (Cartier, Van Cleef & Arpels...) précise que la finalisation de cette transaction, dont les conditions financières ne sont pas divulguées, est prévue pour l'été 2026, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
