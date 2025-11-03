Richemont en forme, HSBC passe à l'achat

Le titre Richemont profite lundi d'une note positive de HSBC pour signer l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI à la Bourse de Zurich, les analystes de la banque anglaise saluant les performances 'impressionnantes' signées par les maisons de joaillerie (Cartier, Van Cleef, Buccellati) du groupe suisse.



HSBC estime que ces trois marques devraient continuer à briller à court et moyen terme, portées par l'attrait de ce segment et par leur créativité, illustrée notamment par le lancement fin septembre de la collection 'Love Unlimited' chez Cartier, un nouveau bracelet flexible, au design moderne et innovant, et dont les ventes semblent avoir bien démarré.



L'établissement financier rappelle que la gamme 'Love' reste la collection phare de Cartier, avec plus de deux milliards d'euros de ventes générées chaque année, soit environ 19% du chiffre d'affaires de la marque, ce qui signifie que le succès de 'Love Unlimited' pourrait bien soutenir les performances du quatrième trimestre, déjà robustes l'an dernier, souligne HSBC.



Et si les marges de l'entreprise demeurent confrontées à plusieurs vents contraires, dont la hausse du prix de l'or, les effets de change et, dans une moindre mesure les droits de douane américains, celles-ci devraient demeurer solides à condition que la robustesse de la croissance du chiffre d'affaires des maisons de joaillerie devait se confirmer, ajoute-t-il.



HSBC constate également que la croissance des ventes de la division de joaillerie de Richemont a surpassé celle de la branche de mode et de maroquinerie de LVMH au cours des six derniers trimestres, une tendance qui devrait se poursuivre à court et moyen terme selon ses estimations.



La banque souligne enfin que le groupe helvétique bénéficie toujours de la stabilité et de la qualité de son équipe dirigeante, sous la houlette du nouveau directeur général, Nicolas Bos, et juge que les résultats semestriels attendus le 14 novembre pourraient faire office de catalyseur positif pour le titre.



HSBC indique ainsi relever de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 190 francs suisses.



A 16h30, l'action Richemont s'adjuge 1,7%, signant la deuxième meilleure performance de l'indice SMI.

