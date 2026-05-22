Encore une année réussie pour Richemont, épargné par la marée descendante dans le secteur du luxe.

Son chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros progresse de 5% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation, pénalisé par les droits de douane et le cours de l'or, n'augmente lui que de 1%. La très forte hausse du résultat net, elle, découle en réalité d'un changement de périmètre.

La dynamique est bonne sur toutes les géographies, particulièrement en Amérique du Nord avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2025. Au Moyen-Orient, signe de la résilience de Richemont, le dernier trimestre n'accuse qu'un recul des ventes de 3% suite à la désertion des touristes dans les Émirats.

Le segment joaillerie continue d'afficher une croissance et des marges insolentes. Cette performance est plus contrastée sur le segment horlogerie, où les ventes diminuent de 4% et le profit d'exploitation de 39%, mais celui-ci est beaucoup moins stratégique dans l'ensemble consolidé.

Richemont génère son profit cash - ou cash flow libre - le plus élevé depuis cinq ans, tandis qu'il distribue aux actionnaires 1,9 milliard d'euros de dividende. La distribution augmentera de 10% sur l'année 2026, assortie en prime d'un généreux dividende spécial.

Le groupe propriétaire de Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati, Vacheron Constantin ou Jaeger-LeCoultre, entre autres, signe sa meilleure année depuis cinq ans. En dix ans, il affiche un chiffre d'affaires multiplié par deux et un profit d'exploitation qui croît à un rythme plus soutenu encore.

Le marché lui reconnaît largement sa supériorité puisque Richemont demeure valorisé sur ses plafonds traditionnels, et à un multiple de ses bénéfices supérieur à celui attribué à LVMH, mais encore nettement en dessous de celui dont Hermès se voit gratifié, même après le ralentissement récemment observé.