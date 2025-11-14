Richemont a fait état vendredi de résultats très supérieurs aux attentes au titre de son premier semestre 2025/2026 grâce à la vitalité de ses activités dans la joaillerie.
Sur la période allant d'avril à septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 10% à taux de changes constants, pour atteindre à 10,6 milliards d'euros, avec une accélération marquée de la croissance à 14% sur le seul deuxième trimestre, là où les analystes n'attendaient que 7%.
Dans le détail, les activités de joaillerie ont affiché un bond de 17% sur le deuxième trimestre, alors que l'horlogerie s'est améliorée de 3%.
En termes géographiques, la région Asie Pacifique, premier marché du groupe, a enregistré une amélioration de 18% à taux constants sur l'ensemble du semestre, tandis que la région Amériques, son deuxième plus gros débouché, a grimpé de 18%. L'Europe s'inscrit en hausse de 11%.
Le numéro deux mondial des produits de luxe précise dans son communiqué que son résultat d'exploitation a grimpé de 24% à changes constants pour s'établir à 2,4 milliards d'euros sur les six mois clos fin septembre. Le bénéfice net a quant à lui atteint 1,8 milliard, à comparer avec 457 millions un an auparavant.
Aucune prévision n'a en revanche été fournie pour l'ensemble de l'exercice.
'Ces résultats semestriels confirment que Richemont est aujourd'hui le groupe de luxe affichant la plus forte croissance', réagissent dans une note les analystes de Jefferies.
Les marchés semblaient partager cet avis et réservaient un excellent accueil à la publication, l'action grimpant de 7,7% ce matin à Zurich pour signer, de loin, la plus forte progression de l'indice SMI. Le titre se remet ainsi en direction de ses plus hauts historiques inscrits en mars dernier.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
