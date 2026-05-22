Richemont fait mieux que prévu grâce à la joaillerie et l'Asie
Richemont a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre de son exercice 2025/2026, grâce à la vitalité de ses ventes en Amérique et en Asie, et à la forme toujours étincelante de ses activités dans la joaillerie.
Sur les 12 mois clos fin mars, le numéro deux mondial du luxe a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 22,4 milliards d'euros à taux de change réels, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 22,3 milliards.
A taux de change constants, la hausse ressort à 11%, précise le groupe suisse dans un communiqué, là où le consensus ne prévoyait qu'une hausse de 10%. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance des ventes ressort à 13% à taux de change constants.
Toutes les régions ont progressé, avec une hausse notable à deux chiffres (+18%) pour la région Amériques sur l'ensemble de l'exercice. Au Japon, les ventes ont augmenté de 28% (contre +12% attendu), tandis que l'Asie-Pacifique a progressé de 14%, à comparer à un consensus de 7%.
Du côté des métiers, les activités de joaillerie, qui incluent notamment les marques Cartier et Van Cleef & Arpels, ont affiché une progression de 7% en données publiées, soit mieux que prévu, tandis que l'horlogerie s'est contractée de 3%, soit un repli légèrement plus prononcé que prévu.
Le résultat d'exploitation courant s'inscrit en hausse de 1% en données réelles, mais grimpe de 23% à taux de change constants. La marge ressort ainsi à 20%, s'avérant toutefois inférieure aux 20,4% envisagés par les analystes.
Une solidité saluée dans un secteur sous pression
Les analystes évoquent cependant des chiffres solides qui confirment, selon eux, la surperformance du groupe suisse dans la joaillerie, laquelle parvient à augmenter ses prix, mais aussi la résilience de l'activité en Asie.
Richemont n'a pas donné de prévisions pour le nouvel exercice, se disant "vigilant" face aux incertitudes économiques qui sont, selon lui, appelées à se poursuivre, notamment en ce qui concerne les développements au Moyen-Orient.
Les marchés réservaient un bon accueil à la publication, l'action s'étant adjugée jusqu'à 3,5% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich. Le titre ne progressait plus que de 0,5% après une heure d'échanges, mais entraînait dans son sillage d'autres valeurs du luxe comme Kering (+0,7%) ou LVMH (+0,3%).
La valeur accuse toutefois encore un repli de 8% depuis le début de l'année, en raison des inquiétudes récurrentes liées aux difficultés du secteur du luxe, à comparer avec une chute de 19% pour l'indice sectoriel européen.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.