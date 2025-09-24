Richemont : les conseils des analystes avant les résultats trimestriels

HSBC confirme sa recommandation ' Conserver ' avec un objectif de cours de 155 francs suisses avant la publication des résultats.



L'analyste estime que pour Richemont, le troisième trimestre civil devrait rester solide. 'Nous anticipons une croissance organique de 8,6 % pour les maisons de joaillerie (contre +11 % au deuxième trimestre civil)'.



'Nous ne prévoyons pas l'amélioration évoquée pour le secteur du luxe au quatrième trimestre civil pour Richemont, car il avait été stimulé l'année dernière par la hausse post-électorale américaine et par une combinaison de facteurs positifs tels qu'une plus grande disponibilité des produits, des prix plus attractifs, un segment de produits attractif' indique le bureau d'analyse.



Bien que l'analyste anticipe un ralentissement séquentiel des ventes organiques au quatrième trimestre, il pense qu'elles pourraient rester solides, stimulées par le lancement mondial du nouveau bracelet Cartier Love, baptisé ' Love Unlimited ', le 29 septembre.



Cependant, HSBC estime que plusieurs vents contraires mettent la pression sur la marge EBIT du 1er semestre 2025 (à paraître le 14 novembre).



'La marge brute du premier semestre 2025 sera sous pression en raison de la hausse du cours de l'or et des fluctuations des taux de change. Les droits de douane pourraient également constituer un obstacle, mais nous pensons qu'ils le seront davantage au second semestre qu'au premier, en fonction des hausses de prix que l'entreprise décidera ou non d'appliquer pour compenser cet obstacle au second semestre' précise l'analyste.



HSBC souligne que certains facteurs atténuants compenseront partiellement ces obstacles, tels que les hausses de prix déjà appliquées au premier semestre, mais aussi le mix de canaux et de produits.



'Nous anticipons une marge d'exploitation en baisse de 80 pb à 21,1 % au premier semestre 2025, et de 130 pb à 18,6 % au second semestre' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.



RBS, dans le cadre d'une analyse du secteur du luxe, anticipe une légère amélioration de la dynamique du chiffre d'affaires du secteur au troisième trimestre, portée par une base de comparaison favorable (cluster chinois) et des données favorables en juillet/août.



Pour le deuxième trimestre 2026, nous prévoyons pour Richemont un chiffre d'affaires du groupe de 4,8 milliards d'euros (+0 publié, +6 % de change), pour les Maisons de Joaillerie de 3,55 milliards d'euros (+8,9 % de change), pour les Horlogers spécialisés de 663 millions d'euros (-3,9 % de change) et pour les Autres Maisons de 608 millions d' euros (+3,7 % de change).



Pour le premier semestre 2026, nous prévoyons un EBIT de 2,12 milliards d'euros (marge de 20,7 %, -120 pb en glissement annuel).