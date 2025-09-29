UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Compagnie Financière Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 169 à 176 francs suisses, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de progression de 18% pour le titre du groupe de luxe helvétique.

'Les résultats du premier semestre de Richemont soulignent l'attractivité structurelle du groupe et le renforcement de son leadership dans la joaillerie, malgré la pression à court terme sur les matières premières et les taux de change', juge le broker.