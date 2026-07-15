Le groupe genevois a repris le leadership sectoriel ces derniers mois, alors que LVMH et Hermès ont un peu calé. La publication du second trimestre confirme sa position et laisse entrevoir de meilleures perspectives sectorielles.
"Richemont a réalisé un excellent début d'exercice 2026/2027, avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% au premier trimestre à taux de change constants, bien au-delà des prévisions les plus optimistes du marché", explique l'analyste d'AlphaValue Jie Zhang juste après la publication. Le consensus visait une croissance de 11% sur la période.
"Ces résultats renforcent notre conviction que la joaillerie reste la catégorie la plus résiliente du secteur du luxe, soutenue par son attrait en tant qu’investissement, sa durabilité et sa valeur émotionnelle", poursuit Jie Zhang.
"Le consensus a trop anticipé un retour à la moyenne de la croissance de Richemont. Nous prévoyons des révisions à la hausse significatives des estimations pour l'exercice 2027, compte tenu du bon démarrage de l'exercice", estime pour sa part Luca Solca, chez Bernstein.
Cette vigueur devrait bénéficier aux autres acteurs du secteur, notamment ceux qui ont aussi de la joaillerie dans leur arsenal, comme LVMH.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.