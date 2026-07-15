Le groupe genevois a repris le leadership sectoriel ces derniers mois, alors que LVMH et Hermès ont un peu calé. La publication du second trimestre confirme sa position et laisse entrevoir de meilleures perspectives sectorielles.

"Richemont a réalisé un excellent début d'exercice 2026/2027, avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% au premier trimestre à taux de change constants, bien au-delà des prévisions les plus optimistes du marché", explique l'analyste d'AlphaValue Jie Zhang juste après la publication. Le consensus visait une croissance de 11% sur la période.

Richemont, notamment propriétaire de Cartier, Van Cleef & Arpels et Montblanc, a publié un chiffre d'affaires de 6,33 MdsEUR au titre de son 1er trimestre comptable (clos fin juin), en hausse de 20% à taux de change constants et de 17% à taux de change réels. Toutes les branches d'activité et toutes les régions ont contribué à la performance. Les Etats-Unis, la Chine et la Corée du Sud ont particulièrement brillé, un scénario qui pourrait relancer la théorie selon laquelle les nouveaux riches de l'intelligence artificielle ont un rôle à jouer dans le renouveau du secteur.

"Ces résultats renforcent notre conviction que la joaillerie reste la catégorie la plus résiliente du secteur du luxe, soutenue par son attrait en tant qu’investissement, sa durabilité et sa valeur émotionnelle", poursuit Jie Zhang.

"Le consensus a trop anticipé un retour à la moyenne de la croissance de Richemont. Nous prévoyons des révisions à la hausse significatives des estimations pour l'exercice 2027, compte tenu du bon démarrage de l'exercice", estime pour sa part Luca Solca, chez Bernstein.

Cette vigueur devrait bénéficier aux autres acteurs du secteur, notamment ceux qui ont aussi de la joaillerie dans leur arsenal, comme LVMH.