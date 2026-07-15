Richemont revendique un début d'exercice vigoureux
Richemont, le géant suisse du luxe, détenteur notamment de Cartier, Van Cleef & Arpels et Montblanc, publie un chiffre d'affaires de 6,33 MdsEUR au titre de son 1er trimestre comptable (clos fin juin), en hausse de 20% à taux de change constants et de 17% à taux de change réels.
A taux de change constants, il revendique une excellente croissance chez Jewellery Maisons, en hausse de 24%, ainsi qu'une progression de 8% chez Specialist Watchmakers, et une croissance de 9% dans la division "Autres", avec une solide performance, y compris pour les Maisons Mode & Accessoires.
"La vigueur dans toutes les régions est portée par la demande locale, avec des hausses à deux chiffres dans les Amériques, en Asie-Pacifique, au Japon et en Europe, tant à taux de change constants qu'à taux de change réels", précise Richemont, qui souligne également un retour à la croissance au Moyen-Orient et en Afrique.
Toujours hors effets de change, le groupe helvétique fait aussi état d'une croissance soutenue sur l'ensemble de ses canaux de distribution, portée par les ventes au détail, en hausse de 24%, tandis que les ventes en ligne ont progressé de 18% et que les ventes de gros se sont accrues de 9%.
Richemont ajoute poursuivre ses investissements afin de soutenir la croissance de ses Maisons dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours volatil, qui entraîne des coûts élevés des matières premières, tout en revendiquant une position nette de trésorerie solide de 9,1 MdsEUR.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.