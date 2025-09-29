Richemont gagne près de 2% à Zurich, aidé par des propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 169 à 176 francs suisses sur le titre du groupe de luxe helvétique.

'Les résultats du premier semestre de Richemont soulignent l'attractivité structurelle du groupe et le renforcement de son leadership dans la joaillerie, malgré la pression à court terme sur les matières premières et les taux de change', juge le broker.