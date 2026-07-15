Richemont, toujours mieux que ses pairs, brille encore en Bourse

Le groupe de luxe suisse, propriétaire notamment du joaillier Cartier et de la maison de mode Chloé, s'envole (+6%) à la Bourse de Zurich ce mercredi après avoir publié un chiffre d'affaires largement supérieur aux attentes du marché.

Grâce à une forte demande pour la joaillerie et à la vigueur de ses ventes dans ses boutiques en propre, le groupe genevois a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 20% hors effets de change pour le premier trimestre de son exercice, clos fin juin. C'est près de deux fois plus que la prévision de 11% qui avait été établie par le marché.



Ce sont surtout les ventes de joaillerie, en hausse de 24% à taux de change constants qui ont tiré la croissance, tandis que les ventes d'horlogerie (+8%) et de mode et accessoires (+9%) ont un peu moins bien performé.



Richemont, qui signe encore l'une des plus belles croissances du luxe, compte parmi les rares acteurs du secteur à échapper au ralentissement actuel de l'activité en raison de son positionnement principalement axé sur le segment des ultra-riches (hard luxury), là où les tensions inflationnistes pénalisent les clients aspirationnels de groupes davantage centrés sur le luxe plus accessible (soft luxury), comme LVMH ou Kering.



"Ces résultats renforcent notre conviction que la joaillerie reste la catégorie la plus résiliente du secteur du luxe, soutenue par son attrait en tant qu'investissement, sa durabilité et sa valeur émotionnelle", explique Jie Zhang, analyste chez AlphaValue.



Bonnes surprises en Amérique et en Asie



Les analystes soulignent la forte croissance enregistrée dans la région Asie-Pacifique, où les ventes hors effets de change ont progressé de 21%, mais aussi dans la zone Amériques (+27%) et au Japon (+36%).



Ce scénario semble confirmer le scénario selon lequel les nouveaux riches profitant du boom de l'intelligence artificielle (IA) ont un rôle à jouer dans le renouveau du secteur.



Pour les professionnels, ces performances "impressionnantes" devraient entraîner une révision à la hausse des estimations de résultats établies par le marché.



"Le consensus a trop anticipé un retour à la moyenne de la croissance de Richemont. Nous prévoyons des révisions à la hausse significatives des estimations pour l'exercice 2027, compte tenu du bon démarrage de l'exercice", prévient ainsi Luca Solca, chez Bernstein.



Une valorisation riche, mais qui recèle encore du potentiel



Vers 10h30, le titre Richemont prenait plus de 6,1% à 194,6 francs suisses à la Bourse de Zurich, signant à la fois la plus forte hausse du SMI et de l'indice élargi paneuropéen STOXX 600.



Ses concurrents suivaient logiquement le mouvement. A Paris, les titres LVMH (+3,2%) et Hermès (+3%) signaient les deux plus fortes progressions du CAC 40. A Londres, Burberry s'adjugeait 2,7%.



Après un gain de plus de 13% depuis le début de l'année, la valorisation de Richemont reste cependant très supérieure à la moyenne du luxe, avec un multiple de 28,4 fois les résultats attendus pour 2027, contre 22x pour LVMH, 25,9x pour Swatch ou 26,7x pour Kering, même si Hermès reste toujours très loin devant avec un PER de 43x.