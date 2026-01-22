Richemont annonce avoir signé un accord pour la cession au groupe Damiani de la totalité de ses parts de l'horloger spécialisé Baume & Mercier. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.
Le groupe Damiani élargira ainsi son portefeuille de produits de luxe, qui comprend déjà les marques de joaillerie Damiani, Salvini, Bliss et Calderoni, ainsi que Venini.
Richemont et le groupe Damiani estiment que le potentiel à long terme de Baume & Mercier sera mieux exploité au sein du groupe Damiani, compte tenu de la forte présence de la Maison en Italie, de son modèle de distribution principalement multimarque et de son positionnement accessible dans le segment des montres de luxe.
Afin d'assurer une transition en douceur pendant que le groupe Damiani prépare l'intégration de Baume & Mercier au sein de ses propres activités, Richemont fournira des services opérationnels à la Maison pendant une période transitoire d'au moins 12 mois après la clôture.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
