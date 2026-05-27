La plateforme d'annonces immobilières, qui domine complètement le marché britannique, est tombé de son piédestal.

Comme Auto Trader, son alter ego dans la vente automobile discuté ce matin dans ces mêmes colonnes, Rightmove a vu son monopole de facto remis en question par les investisseurs depuis qu’à commencé le raz-de-marée de l'IA. En conséquence, sa valorisation a été divisée par deux en dix mois.

À l'époque, le groupe évoluait encore auréolé de l'offre de REA Group - contrôlé par la famille Murdoch - qui proposait une offre finale de rachat à 781 pence par action, soit exactement deux fois le cours du moment.

Plus d'un actionnaire doit donc regretter que le conseil d'administration ait fait la fine bouche, jugeant l'offre de rachat sous-évaluée. Parmi eux, le célèbre activiste Elliott, autrefois au capital, qui militait ardemment pour un rapprochement avec REA.

Peu enclin aux paris mal informés, Elliott est ensuite passé de l'autre côté de la barrière et, dans un spectaculaire revirement, a entrepris de financer une poursuite judiciaire contre Rightmove via son affilié Innsworth Advisors pour abus de position dominante, réclamant 1,5 milliard de livres de dommages et intérêts.

Comme Auto Trader, Rightmove - déjà discuté dans ces colonnes - a presque doublé son chiffre d'affaires et son profit sur la dernière décennie, tout en maintenant les marges les plus élevées du FTSE 100 et une rentabilité tout à fait outrancière, sans recours à l'effet de levier.

Peu d'exemples illustrent aussi bien les vertus du fameux "effet réseau", ce qui en l’état rend toujours le portail de Rightmove incontournable tant pour les agents immobiliers que pour les acheteurs ou les locataires.

Cette position privilégiée devrait préserver la position compétitive du groupe malgré l'IA, qui restera dépendante des données. Rightmove doit cependant s'assurer de rester l'interface de référence des utilisateurs, ce qui contraint le groupe à entreprendre de nouveaux investissements qui, prévient-il, pèseront sur les marges.

L'ensemble de ces nouvelles a renvoyé la valorisation de Rightmove à un multiple qui oscille autour de quinze fois le profit - légèrement supérieur à celui d'Auto Trader donc, nonobstant une performance économique somme toute très comparable.