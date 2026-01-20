Avec la centrale solaire de 5 MW achevée en 2023, Kennecott dispose désormais de 30 MW de capacité solaire - suffisante pour alimenter environ 1 026 foyers américains en moyenne par an et réduire les émissions de Scope 2 de Kennecott d'environ 6 % (20 000 tonnes de CO?e). Cela équivaut à retirer 4 400 voitures de la route chaque année.
Le nouveau réseau solaire comprend plus de 71 000 panneaux, contenant du tellure produit à Kennecott, un minéral essentiel pour la technologie solaire.
Kennecott a commencé à produire du tellure en 2022 en tant que sous-produit du raffinage du cuivre, ce qui en fait l'un des deux seuls producteurs américains de ce minéral
Nate Foster, directeur général de Rio Tinto Kennecott, a déclaré : " Cette approche renforce la chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour les ressources essentielles, soutient la sécurité énergétique nationale et renforce notre engagement envers un avenir bas carbone. "
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
