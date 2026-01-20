Rio Tinto a mis en marche une nouvelle centrale solaire dans l'Utah

Rio Tinto a mis en marche une nouvelle centrale solaire de 25 mégawatts dans ses opérations de cuivre à Kennecott, dans l'Utah.

Avec la centrale solaire de 5 MW achevée en 2023, Kennecott dispose désormais de 30 MW de capacité solaire - suffisante pour alimenter environ 1 026 foyers américains en moyenne par an et réduire les émissions de Scope 2 de Kennecott d'environ 6 % (20 000 tonnes de CO?e). Cela équivaut à retirer 4 400 voitures de la route chaque année.



Le nouveau réseau solaire comprend plus de 71 000 panneaux, contenant du tellure produit à Kennecott, un minéral essentiel pour la technologie solaire.



Kennecott a commencé à produire du tellure en 2022 en tant que sous-produit du raffinage du cuivre, ce qui en fait l'un des deux seuls producteurs américains de ce minéral



Nate Foster, directeur général de Rio Tinto Kennecott, a déclaré : " Cette approche renforce la chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour les ressources essentielles, soutient la sécurité énergétique nationale et renforce notre engagement envers un avenir bas carbone. "