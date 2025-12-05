Rio Tinto annonce que les premiers camions de transport électriques à batterie Cat® 793 XE Early Learner d'Australie sont arrivés à la mine de minerai de fer de BHP à Jimblebar, dans la région de Pilbara.
"Les deux camions Early Learner, livrés grâce à une collaboration pionnière dans l'industrie entre BHP, Rio Tinto et Caterpillar, représentent une étape majeure vers un avenir plus durable dans l'exploitation minière" indique le groupe.
BHP et Rio Tinto travaillent en étroite collaboration avec Caterpillar pour accélérer le développement et la transition de leurs flottes dès que possible commercialement et opérationnellement.
Andrew Wilson, directeur général de Rio Tinto Iron Ore Mines Pilbara, a déclaré : " Décarboner la flotte de Rio Tinto à travers nos 18 mines de Pilbara est un défi important. En explorant des solutions comme celle-ci pour réduire les émissions, nous espérons qu'avec le temps, nous pourrons nous éloigner du diesel".
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
