Rio Tinto : Alphavalue rehausse son objectif de cours à 9 598 pence

Maintenant sa recommandation à accumuler, Alphavalue a augmenté son objectif de cours sur Rio Tinto passant de 8 747 à 9 598 pence. Justifiant sa décision, le bureau d'études explique que, bien que le groupe minier anglo-australien ait connu un revers en début d'année (ses discussions de fusion avec Glencore ayant encore échoué), il a largement profité de l'engouement des marchés pour les métaux et le secteur minier. Les gains à court terme (bénéfices/flux de trésorerie) devraient être exceptionnels.

En outre, Alphavalue relève aussi que "malgré l'absence d'exposition commerciale aux énergies fossiles (pétrole et charbon), Rio Tinto bénéficie "d'un mix de matières premières optimal et de l'entrée en phase opérationnelle de divers investissements de croissance". Ce moment pourrait marquer un point d'inflexion majeur, le colosse minier parvenant enfin à réduire sa dépendance historique au minerai de fer, renforçant ainsi sa diversification globale.



De plus, l'exposition croissante au lithium (avec des paris de croissance engagés au plus bas du cycle) pourrait constituer une heureuse surprise pour les marchés, le conflit iranien ayant de nouveau contraint le monde à envisager une accélération de l'adoption des véhicules électriques.



"Dans l'ensemble, Rio demeure l'une de nos valeurs préférées au sein du secteur", confirme Alphavalue.



Concernant les prévisions financières du groupe, le bureau d'études a ajusté ses objectifs de BNPA. D'une part, il a révisé à la hausse celui pour l'année 2026 : 7,78 dollars contre 5,62 USD précédemment. D'autre part, il a abaissé celui sur l'exercice 2027 : 6,70 USD contre 6,95 USD auparavant.



Tension haussière sur le cuivre



Alphavalue, par ailleurs, affiche sa confiance sur l'avenir du géant minier. Après une année 2025 solide, la dynamique opérationnelle devrait se poursuivre cette année. Malgré la guerre en Iran, le maintien du minerai de fer au-dessus du seuil des 100 USD/tonne est une excellente nouvelle pour la division fer de Rio, aux marges élevées.



L'analyste relève également que "le cuivre frôle de nouveau ses sommets historiques, l'aluminium progresse en raison des ruptures d'approvisionnement induites par le conflit iranien". Plus important encore, les investissements de croissance (Oyu Tolgoi, Simandou et le lithium) sont en phase de montée en puissance ou de livraison. Cela entraîne une révision à la hausse significative des prévisions de bénéfices pour 2026.



Si Alphavalue prévoit un certain retour au calme en 2027, les marges au niveau de Rio Tinto devraient néanmoins rester robustes.



En avril dernier, le géant minier a annoncé une hausse de 9% de la production en équivalent cuivre (CuEq) au premier trimestre 2026 sur un an. Ce chiffre combine la performance de toutes les mines du groupe (cuivre, minerai de fer, aluminium).



De plus, il a confirmé avoir réalisé les 650 MUSD d'économies annuelles promises grâce à ses initiatives de productivité.