Elysis, coentreprise créée en 2018 par Rio Tinto et Alcoa Corporation, annonce la mise en service réussie d'une cuve à anode inerte de 450 kiloampères (kA) sur le site de Rio Tinto à Alma, au Québec, marquant une avancée majeure vers une production d'aluminium à faibles émissions. Il s'agit de la première application mondiale de cette technologie à échelle commerciale.

Fruit d'années de recherche menées avec Alcoa et Rio Tinto, cette innovation permet la production d'aluminium sans émissions directes de carbone, tout en améliorant la sécurité, la productivité et les coûts. Les essais industriels se poursuivent afin de préparer un déploiement commercial futur.

Le directeur général François Perras a salué 'un jalon historique né d'une innovation acharnée et d'un travail d'équipe exceptionnel', soulignant que cette réussite positionne le Canada comme leader de l'aluminium durable.