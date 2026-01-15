Rio Tinto et Amazon s'associent pour fournir du cuivre décarboné aux centres de données

Le géant minier et Amazon Web Services (AWS) lancent une collaboration stratégique visant à intégrer le cuivre à faible empreinte carbone Nuton dans l'infrastructure numérique américaine, tout en optimisant la production par le traitement de données en nuage.

Rio Tinto a annoncé un accord de deux ans faisant d'Amazon Web Services le premier client de sa technologie Nuton, un procédé de biolixiviation (extraction par micro-organismes) déployé à échelle industrielle en Arizona. AWS utilisera ce cuivre, pur à 99,99%, pour les composants de ses centres de données (câblage, circuits imprimés, dissipateurs thermiques).



En retour, AWS fournira ses capacités d'analyse de données pour optimiser la consommation d'eau et d'acide du procédé. Cette technologie élimine le besoin de fonderies et de raffineries traditionnelles, réduisant considérablement les émissions de carbone et la consommation d'eau.



Katie Jackson, directrice générale de Rio Tinto Copper, souligne que ce partenariat permet de "renforcer la résilience nationale et de sécuriser les matériaux critiques". Pour Amazon, cette initiative constitue une étape clé vers son objectif de neutralité carbone d'ici 2040 en décarbonant sa chaîne d'approvisionnement.



Rio Tinto gagne près de 0,7% en ce début d'après-midi à Londres et enregistre une performance de près de +7% depuis le début de l'année.