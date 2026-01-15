Rio Tinto et Amazon s'associent pour fournir du cuivre décarboné aux centres de données
Le géant minier et Amazon Web Services (AWS) lancent une collaboration stratégique visant à intégrer le cuivre à faible empreinte carbone Nuton dans l'infrastructure numérique américaine, tout en optimisant la production par le traitement de données en nuage.
Rio Tinto a annoncé un accord de deux ans faisant d'Amazon Web Services le premier client de sa technologie Nuton, un procédé de biolixiviation (extraction par micro-organismes) déployé à échelle industrielle en Arizona. AWS utilisera ce cuivre, pur à 99,99%, pour les composants de ses centres de données (câblage, circuits imprimés, dissipateurs thermiques).
En retour, AWS fournira ses capacités d'analyse de données pour optimiser la consommation d'eau et d'acide du procédé. Cette technologie élimine le besoin de fonderies et de raffineries traditionnelles, réduisant considérablement les émissions de carbone et la consommation d'eau.
Katie Jackson, directrice générale de Rio Tinto Copper, souligne que ce partenariat permet de "renforcer la résilience nationale et de sécuriser les matériaux critiques". Pour Amazon, cette initiative constitue une étape clé vers son objectif de neutralité carbone d'ici 2040 en décarbonant sa chaîne d'approvisionnement.
Rio Tinto gagne près de 0,7% en ce début d'après-midi à Londres et enregistre une performance de près de +7% depuis le début de l'année.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
