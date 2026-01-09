Rio Tinto et Glencore relancent leur projet de mariage
Rio Tinto et Glencore ont confirmé être en pourparlers en vue d'un éventuel rachat, une opération qui pourrait donner naissance au plus grand groupe minier mondial, avec une valorisation combinée proche de 207 milliards de dollars.
Selon les deux sociétés, l'accord envisagé porterait sur un rachat en actions de "tout ou partie" de Glencore par Rio Tinto. Aucun détail n'a été donné sur une éventuelle prime d'acquisition ni sur la gouvernance de l'ensemble. Il s'agit de la deuxième tentative en un peu plus d'un an : en 2024, Glencore avait déjà approché Rio Tinto, sans succès. Selon la formule consacrée, les discussions restent préliminaires et rien ne dit qu'elles aboutiront.
Mieux accueilli pour Glencore que pour Rio Tinto
La nouvelle de ces négociations a fait bondir de 6% le titre Glencore coté à Wall Street, tandis que l'action Rio Tinto a chuté jusqu'à 6,3% à Sydney, sa plus forte baisse en séance depuis juillet 2022. Certains analystes craignent que le groupe, qui serait l'entité absorbante, ne surpaie Glencore. Aux termes de la législation britannique sur les OPA, Rio Tinto a jusqu'au 5 février pour soumettre une offre ferme ou se retirer.
"Ce n'est pas une surprise et cette hypothèse est depuis longtemps soutenue par AlphaValue", souligne le bureau d'études français. "De plus, alors que BHP est en position de faiblesse après plusieurs tentatives infructueuses de rachat d'Anglo American, le moment semble idéal pour que Rio et Glencore unissent leurs forces et s'imposent enfin comme le nouveau numéro un mondial des mines diversifiées", ajoute-t-il.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.