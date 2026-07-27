Rio Tinto et l'Australie-Occidentale projettent de céder l'usine de dessalement de Dampier à Yindjibarndi WaterCo

Rio Tinto et le gouvernement de l'Australie-Occidentale ont signé des accords non contraignants pour céder leurs parts respectives dans la coentreprise de l'usine de dessalement d'eau de mer de Dampier à Yindjibarndi WaterCo (entreprise de gestion et d'infrastructures de l'eau basée en Australie-Occidentale).

Rio Tinto et le gouvernement d'Australie-Occidentale sont partenaires à parts égales (50/50) au sein de cette coentreprise.



Ces accords établissent un cadre permettant aux parties de négocier une transaction pour que Yindjibarndi WaterCo acquière et exploite l'usine. Son budget de construction s'élève à 1,1 milliard de dollars australiens et elle devrait fournir 8 gigalitres (GL) d'eau dessalée au réseau d'approvisionnement en eau du Pilbara occidental (West Pilbara Water Supply Scheme).



Un accord contraignant est visé d'ici la fin de l'année. Les modalités de la transaction restent confidentielles, le prix de vente étant soumis aux coûts de construction et à d'autres facteurs connexes.



Rio Tinto demeurera responsable de la gestion des travaux de construction de l'usine. Le contrôle opérationnel sera transféré à Yindjibarndi WaterCo, une fois la construction achevée, sous réserve d'un accord de cession contraignant, des processus de diligence raisonnable (due diligence) et des autorisations requises.



La construction de la phase 1 de l'usine de dessalement, d'une capacité annuelle de 4 GL, devrait s'achever cette année, les premières livraisons d'eau étant prévues pour début 2027. Elle devrait réduire de manière significative le prélèvement d'eau dans l'aquifère de Bungaroo (l'une des principales réservations d'eau souterraine douce du Pilbara, en Australie-Occidentale. C'est un site d'une importance culturelle majeure pour le peuple autochtone Robe River Kuruma.



Les travaux de la phase 2, qui ajouteront une capacité annuelle supplémentaire de 4 GL, ont également débuté, la première mise en eau étant attendue en 2027. Cette seconde phase permettra de réduire la pression sur l'aquifère de Millstream (l'un des réservoirs d'eau douce souterrains les plus importants du Pilbara, particulièrement sacré pour le peuple Yindjibarndi.



Le projet de cession reflète l'engagement de Rio Tinto à libérer du capital dans le cadre de sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires.











