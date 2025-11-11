Rio Tinto, aux côtés de WCS, Baowu et Chinalco, annonce le démarrage des opérations du projet Simandou, le plus grand projet intégré minier et d'infrastructures à l'état neuf d'Afrique.
Le projet comprend plus de 600 kilomètres de nouvelles voies ferrées transguinéennes multi-usages ainsi que des installations portuaires. À pleine capacité, ces infrastructures permettront l'exportation de jusqu'à 120 millions de tonnes de minerai de fer par an depuis les concessions de SimFer et WCS.
Les actifs seront exploités par la Compagnie du TransGuinéen (CTG), détenue à 42,5% par SimFer, 42,5% par WCS et 15% par l'État guinéen.
Selon Simon Trott, directeur général de Rio Tinto, ce lancement 'ouvre une nouvelle source de minerai de fer de haute qualité, essentielle à la production d'acier bas carbone'. Les dirigeants de Baowu, Chinalco et WCS ont salué une coopération exemplaire entre la Chine et la Guinée, porteuse de développement industriel et durable pour le pays.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
