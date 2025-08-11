Rio Tinto étend son programme ATAL en Australie-Occidentale

Rio Tinto annonce le lancement, dès ce mois, de son programme annuel Aboriginal Training and Liaison (ATAL) pour former jusqu'à 40 participants autochtones de Perth et de la région de Pilbara.



Ce dispositif de 8 semaines, co-conçu avec les propriétaires traditionnels, vise à développer des compétences professionnelles et à faciliter l'accès à divers parcours de carrière.



Depuis sa relance en 2023, 54 participants ont été accompagnés, nombre d'entre eux ayant intégré Rio Tinto ou d'autres entreprises locales. L'édition 2025-2026 sera menée en partenariat avec Impact Services à Perth, Karratha et, pour la première fois, Tom Price.



Le vice-président de Rio Tinto Iron Ore, Matt Kimball, souligne que l'ATAL 'crée de véritables passerelles vers des emplois durables' grâce à l'implication des communautés autochtones.