Rio Tinto annonce, aux côtés de Mitsui et Nippon Steel, un investissement de 733 MUSD (dont 389 MUSD pour sa part) afin de développer le projet West Angelas Sustaining, au sein du Robe River Joint Venture dans la région du Pilbara (Australie-Occidentale). Les autorisations étatiques et fédérales ont été obtenues.
Le projet permettra de maintenir la capacité annuelle de production du hub West Angelas à 35 millions de tonnes et de prolonger l'activité minière sur plusieurs années. Il s'appuiera sur les infrastructures existantes et comprendra de nouveaux sites non industriels et 22 km de routes de transport.
Selon Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, ce projet s'inscrit dans 'des partenariats solides' avec Mitsui, Nippon Steel et les peuples Yinhawangka et Ngarlawangga, avec lesquels des plans de gestion du patrimoine culturel ont été élaborés.
La première extraction est prévue pour 2027. Environ 600 emplois seront créés pendant la construction et 950 postes équivalents temps plein seront maintenus sur le site.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
