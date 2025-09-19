Rio Tinto lance sa collection unique de diamants Beyond Rare

Rio Tinto annonce que son troisième appel d'offres annuel Beyond Rare(TM), intitulé Into the Light, présente 52 lots de diamants rares issus de ses mines canadiennes et australiennes.



La collection pèse 45,44 carats et met en avant six ' chefs-d'oeuvre ' ainsi que 39 diamants uniques et sept ensembles complémentaires.



Elle rend hommage aux mines emblématiques Argyle (Australie), fermée en 2020, et Diavik (Canada), dont la fermeture est prévue en 2026.



Les pièces phares incluent deux diamants blancs de couleur D et de clarté irréprochable, un taillé en émeraude de 5,11 carats et l'autre en forme de poire de 3,02 carats, ainsi qu'un diamant Fancy Vivid Yellow de 6,12 carats.



Les 52 lots seront exposés à Hong Kong, en Australie et à Anvers, avec clôture des offres prévue le 20 octobre 2025.



Patrick Coppens, directeur général des ventes et du marketing de Rio Tinto Diamonds, a déclaré : ' Il est difficile d'exagérer l'importance de cette dernière collection provenant de deux endroits extraordinairement beaux sur terre : la région de l'est du Kimberley, en Australie-Occidentale, et les Territoires du Nord-Ouest du Canada'.