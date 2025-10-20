Rio Tinto : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Rio Tinto avec un objectif de cours relevé de 6100 à 6200 pence, dans le sillage d'une hausse de ses attentes 2025 pour le groupe minier, grâce aux cours bien orientés des métaux.



Le bureau d'études précise que ses attentes d'EBITDA sous-jacent pour le second semestre et l'exercice sont relevées, respectivement, de 8% à 13 MdsUSD et de 4% à 24,6 MdsUSD, le positionnant 4% et 2% au-dessus du consensus.



'Les conditions de marché devraient toutefois se dégrader en 2026 avec le démarrage de Simandou et les retombées du durcissement tarifaire observé à travers le monde sur la production chinoise d'acier', prévient l'analyste.



Oddo BHF juge néanmoins son opinion positive sur Rio Tinto 'justifiée par la bonne exécution, les perspectives à long terme attractives dans les principaux métaux sur fond de transition énergétique', et considère que la valorisation 'reste raisonnable'.