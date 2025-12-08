Le groupe annonce que le premier wagon de minerai de fer fabriqué par Rio Tinto dans la région de Pilbara est sorti de la chaîne de production à Karratha.
Rio Tinto a signé un partenariat de 150 millions de dollars australiens avec le fournisseur australien Gemco Rail, spécialisé dans l'industrie ferroviaire, pour construire 100 wagons en Australie-Occidentale et à soutenir la fabrication locale.
Le premier wagon fabriqué à Karratha fait suite à la construction de 40 wagons de minerai de fer fabriqués en Australie-Occidentale dans le cadre du partenariat conclu avec l'usine Gemco Rail de Perth au début de l'année.
Les wagons fabriqués à Karratha commenceront à transporter du minerai de fer depuis les 18 mines de minerai de fer de Rio Tinto dans la région de Pilbara vers ses installations portuaires de Dampier et Cape Lambert dès le mois de décembre.
Les nouveaux wagons peuvent transporter jusqu'à 118 tonnes de minerai de fer chacun.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " Nos activités en Australie-Occidentale transportent chaque année plus de 300 millions de tonnes de minerai de fer sur près de 2 000 km de voies ferrées. La fabrication locale renforce non seulement notre activité, mais elle dynamise également les communautés locales, soutient l'emploi régional et crée de nouvelles opportunités économiques dans la région de Pilbara. "
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
