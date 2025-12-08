Rio Tinto présente son premier wagon ferroviaire fabriqué dans la région de Pilbara par Gemco à Karratha

Le groupe annonce que le premier wagon de minerai de fer fabriqué par Rio Tinto dans la région de Pilbara est sorti de la chaîne de production à Karratha.



Rio Tinto a signé un partenariat de 150 millions de dollars australiens avec le fournisseur australien Gemco Rail, spécialisé dans l'industrie ferroviaire, pour construire 100 wagons en Australie-Occidentale et à soutenir la fabrication locale.



Le premier wagon fabriqué à Karratha fait suite à la construction de 40 wagons de minerai de fer fabriqués en Australie-Occidentale dans le cadre du partenariat conclu avec l'usine Gemco Rail de Perth au début de l'année.



Les wagons fabriqués à Karratha commenceront à transporter du minerai de fer depuis les 18 mines de minerai de fer de Rio Tinto dans la région de Pilbara vers ses installations portuaires de Dampier et Cape Lambert dès le mois de décembre.



Les nouveaux wagons peuvent transporter jusqu'à 118 tonnes de minerai de fer chacun.



Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " Nos activités en Australie-Occidentale transportent chaque année plus de 300 millions de tonnes de minerai de fer sur près de 2 000 km de voies ferrées. La fabrication locale renforce non seulement notre activité, mais elle dynamise également les communautés locales, soutient l'emploi régional et crée de nouvelles opportunités économiques dans la région de Pilbara. "