A l'occasion de sa journée des investisseurs, Rio Tinto a présenté sa stratégie, articulée autour de trois pôles d'excellence, à savoir le minerai de fer, le cuivre, et l'aluminium & lithium, avec l'idée de privilégier la sécurité et miser sans relâche sur la productivité, en tirant parti d'une connaissance approfondie des gisements.



Le directeur général, Simon Trott, ne cache pas ses ambitions : il entend exploiter pleinement le potentiel du groupe pour en faire "l'entreprise minière et métallurgique la plus valorisée" et garantir "des performances et des rendements de premier plan".



Concrètement, l'entreprise vise une croissance de la production de 7% en 2025 et un taux annuel moyen de 3% jusqu'en 2030, portée notamment par Oyu Tolgoi, Simandou et les projets lithium. En parallèle, 650 MUSD d'économies annuelles ont déjà été réalisées via une simplification organisationnelle et un recentrage des activités.



Rio Tinto prévoit également de libérer 5 à 10 MdUSD en optimisant son portefeuille d'actifs, tandis qu'une réduction de 4% des coûts unitaires et un capex de long terme inférieur à 10 MdUSD par an sont attendus. Le groupe anticipe une hausse potentielle de 40 à 50% de son EBITDA d'ici 2030 et confirme sa politique de distribution de 40-60% des résultats.



Les prévisions de production 2025 sont relevées pour le cuivre (860-875 kt) et la bauxite (>61 Mt), tandis que la guidance 2026 introduit une première contribution de Simandou et 61-64 kt de lithium LCE. La trajectoire de décarbonation reste inchangée, avec un objectif de -50% d'émissions d'ici 2030 pour un investissement ramené à 1-2 MdUSD.



"Au-delà du cuivre (et de ses promesses), nous pensons que Rio dispose d'un portefeuille d'actifs diversifié, capable de générer des flux de trésorerie et des bénéfices solides tout au long du cycle économique. C'est pourquoi nous réitérons notre recommandation positive", a réagi Varun Sikka, en charge du dossier chez AlphaValue.



