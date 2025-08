Rio Tinto publie des données détaillées sur ses installations de résidus miniers

Rio Tinto annonce avoir publié des informations détaillées sur l'ensemble de ses installations de résidus miniers, conformément au Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).



La société actualise notamment les données concernant 14 sites classés à 'conséquence très élevée ou extrême', déjà signalés en août 2023, et ajoute des informations sur 84 autres installations classées à risque faible, significatif ou élevé.



Mark Davies, directeur technique, souligne que 'la gestion responsable des résidus est essentielle pour protéger les personnes, les communautés et l'environnement'. Rio Tinto affirme avoir considérablement avancé dans la mise en conformité de toutes ses installations avec le GISTM et disposer de plans précis pour finaliser les actions restantes.