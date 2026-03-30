Le chargement des navires à East Intercourse Island, Parker Point et Cape Lambert B a redémarré le 28 mars.

Des dommages ont été constatés à Cape Lambert A. Les réparations sont actuellement en cours et l'activité devrait y reprendre dans les prochains jours.

Impact sur la production et prévisions

En incluant le cyclone tropical Mitchell survenu en février, les récents épisodes météorologiques ont impacté les expéditions de minerai de fer à hauteur d'environ 8 millions de tonnes. Le groupe minier multinational anglo-australien a déjà identifié un plan de rattrapage permettant de récupérer environ la moitié de ces volumes perdus.

Malgré ces perturbations, les prévisions d'expédition pour l'année 2026 restent inchangées et sont maintenues entre 323 et 338 millions de tonnes.