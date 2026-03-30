Rio Tinto réitère ses objectifs de production de minerai de fer après le cyclone Narelle
Les opérations portuaires de minerai de fer de Rio Tinto ont repris après le passage du cyclone tropical Narelle sur la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. L'entreprise confirme que l'ensemble de son personnel est sain et sauf à la suite de cet événement météorologique. La fermeture des quatre terminaux portuaires de Rio Tinto dans le Pilbara avait débuté le 24 mars dernier.
Le chargement des navires à East Intercourse Island, Parker Point et Cape Lambert B a redémarré le 28 mars.
Des dommages ont été constatés à Cape Lambert A. Les réparations sont actuellement en cours et l'activité devrait y reprendre dans les prochains jours.
Impact sur la production et prévisions
En incluant le cyclone tropical Mitchell survenu en février, les récents épisodes météorologiques ont impacté les expéditions de minerai de fer à hauteur d'environ 8 millions de tonnes. Le groupe minier multinational anglo-australien a déjà identifié un plan de rattrapage permettant de récupérer environ la moitié de ces volumes perdus.
Malgré ces perturbations, les prévisions d'expédition pour l'année 2026 restent inchangées et sont maintenues entre 323 et 338 millions de tonnes.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (49,2%) : 290,6 Mt produites en 2025 ;
- aluminium, alumine et bauxite (26,7%) : 62,4 Mt de bauxite, 7,6 Mt d'alumine et 3,4 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (11,6%) : 883 Kt produites ;
- minéraux industriels (4,1%) : pigments de dioxyde de titane (975 Kt produites), borates (502 Kt produites) et sels (4,8 Mt produites) ;
- or (3,3%) : 464 000 onces produites ;
- lithium (1,6%) : 57 Kt produites
- diamants (0,6%) : 4,4 millions de carats produits ;
- autres (2,9%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,2%), Europe (5,8%), Chine (57,3%), Japon (5,7%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,7%), Canada (3%), Australie (1,6%) et autres (2,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.