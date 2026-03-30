Rio Tinto réitère ses objectifs de production de minerai de fer après le cyclone Narelle

Les opérations portuaires de minerai de fer de Rio Tinto ont repris après le passage du cyclone tropical Narelle sur la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. L'entreprise confirme que l'ensemble de son personnel est sain et sauf à la suite de cet événement météorologique. La fermeture des quatre terminaux portuaires de Rio Tinto dans le Pilbara avait débuté le 24 mars dernier.

Le chargement des navires à East Intercourse Island, Parker Point et Cape Lambert B a redémarré le 28 mars.



Des dommages ont été constatés à Cape Lambert A. Les réparations sont actuellement en cours et l'activité devrait y reprendre dans les prochains jours.



Impact sur la production et prévisions



En incluant le cyclone tropical Mitchell survenu en février, les récents épisodes météorologiques ont impacté les expéditions de minerai de fer à hauteur d'environ 8 millions de tonnes. Le groupe minier multinational anglo-australien a déjà identifié un plan de rattrapage permettant de récupérer environ la moitié de ces volumes perdus.



Malgré ces perturbations, les prévisions d'expédition pour l'année 2026 restent inchangées et sont maintenues entre 323 et 338 millions de tonnes.