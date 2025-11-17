Rio Tinto s'allie à Calix pour accélérer la sidérurgie bas carbone en Australie-Occidentale

Rio Tinto annonce un accord de développement conjoint avec Calix, société australienne spécialisée dans les technologies de décarbonation, afin de soutenir la construction de l'usine de démonstration Zesty à Kwinana, au sud de Perth.



Le groupe met en pause son projet BioIron pour retravailler la conception du four, tout en poursuivant la R&D avec ses partenaires. Il prévoit d'investir plus de 35 millions de dollars australiens (près de 20 MEUR), en contributions financières et en nature, exclusivement pour appuyer le développement de Zesty, avec l'appui de l'Australian Renewable Energy Agency.

Le procédé Zesty utilise un chauffage électrique et une réduction à l'hydrogène adaptés aux minerais de qualité inférieure.



Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, souligne 'le besoin mondial d'un acier bas carbone'. Sous réserve d'une décision finale d'investissement attendue en 2026, Rio Tinto fournira jusqu'à 10 000 tonnes de minerais pour les tests et bénéficiera d'une licence mondiale non exclusive pour l'usage futur de la technologie.