Rio Tinto annonce un accord de développement conjoint avec Calix, société australienne spécialisée dans les technologies de décarbonation, afin de soutenir la construction de l'usine de démonstration Zesty à Kwinana, au sud de Perth.
Le groupe met en pause son projet BioIron pour retravailler la conception du four, tout en poursuivant la R&D avec ses partenaires. Il prévoit d'investir plus de 35 millions de dollars australiens (près de 20 MEUR), en contributions financières et en nature, exclusivement pour appuyer le développement de Zesty, avec l'appui de l'Australian Renewable Energy Agency. Le procédé Zesty utilise un chauffage électrique et une réduction à l'hydrogène adaptés aux minerais de qualité inférieure.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, souligne 'le besoin mondial d'un acier bas carbone'. Sous réserve d'une décision finale d'investissement attendue en 2026, Rio Tinto fournira jusqu'à 10 000 tonnes de minerais pour les tests et bénéficiera d'une licence mondiale non exclusive pour l'usage futur de la technologie.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
