Rio Tinto se dit 'en bonne voie' pour atteindre ses objectifs de production 2025

À l'occasion de son point d'activité pour le troisième trimestre, Rio Tinto annonce une production de minerai de fer stable dans sa principale région de Pilbara, en Australie occidentale, avec 84,1 millions de tonnes extraites. Les expéditions sur la période atteignent 84,3 millions de tonnes, un niveau également stable par rapport au troisième trimestre 2024.



Sur un an, entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, la production de bauxite a progressé de 9%, celle d'alumine de 7% et celle d'aluminium de 6%. Le minerai de cuivre affiche une hausse de 10%, tandis que les granulés et concentrés de minerai de fer enregistrent une augmentation de 11%. Seule la production de dioxyde de titane recule légèrement, avec une baisse de 1%.



'Nous continuons d'améliorer la performance de nos actifs, avec deux records trimestriels consécutifs dans notre activité bauxite et à Oyu Tolgoi, où la montée en puissance de l'exploitation souterraine est en bonne voie pour faire croître la production de cuivre de plus de 50% cette année', a déclaré Simon Trott, directeur général.



'Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de production pour 2025, avec une révision à la hausse de la production de bauxite ce trimestre. Nous sommes bien positionnés pour générer une croissance solide de la production à moyen terme. Nous continuerons à créer de la valeur pour nos actionnaires en misant sur l'excellence opérationnelle, la simplification et une discipline rigoureuse en matière de performance et d'investissements', a-t-il ajouté.