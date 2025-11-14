Rio Tinto signe un nouvel accord d'énergie éolienne pour Kennecott

Rio Tinto franchit une nouvelle étape dans la décarbonation de ses activités nord-américaines. Kennecott (filiale de Rio Tinto située dans l'Utah et exploitatnt principalement la mine de cuivre de Bingham Canyon, l'une des plus grandes mines à ciel ouvert du monde) a signé un accord d'achat d'électricité virtuel (VPPA) de 15 ans avec TerraGen, portant sur l'acquisition de 78,5 MW d'énergie renouvelable provenant du nouveau parc éolien Monte Cristo I, situé au Texas et fraîchement mis en service.



Ce site, d'une capacité totale de 238,5 MW, a été inauguré lors d'une cérémonie organisée sur place. L'énergie qui en sera issue contribuera directement à alimenter les opérations du groupe minier au sein de l'État d'Utah.



Pour Nate Foster, directeur général de Rio Tinto Kennecott, cet accord marque une avancée significative, renforçant le portefeuille d'énergies renouvelables du groupe aux États-Unis et soutenant l'essor de nouvelles capacités vertes sur le réseau électrique américain.



Rio Tinto s'est engagé à réduire de moitié ses émissions de Scope 1 et 2 d'ici 2030, avec un objectif de neutralité carbone fixé à 2050. À l'échelle mondiale, près de 78 % de l'électricité consommée par le groupe provient actuellement de sources renouvelables. L'industriel entend porter ce taux à environ 90 % à l'horizon 2030, grâce à un programme d'investissement soutenu et une diversification accrue de ses partenariats dans l'éolien et le solaire.



Avec ce nouveau VPPA, Rio Tinto confirme sa volonté de décarboner ses activités tout en soutenant le développement de nouvelles infrastructures énergétiques aux États-Unis, un mouvement stratégique essentiel pour l'industrie minière confrontée aux impératifs climatiques.







