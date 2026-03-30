Les frappes iraniennes sur les fonderies du Golfe propulsent l'aluminium et les producteurs comme Rio Tinto et Norsk Hydro, Goldman Sachs multiplie les passages à l'achat sur Klépierre et Sartorius Stedim, tandis que Delivery Hero subit les rumeurs de désengagement de Prosus.

Actions en hausse :



Norsk Hydro (+6%) s'envole après les frappes iraniennes qui ont endommagé les fonderies d'Emirates Global Aluminium et d'Aluminium Bahrain, alimentant les craintes de pénuries. Le producteur norvégien profite de l'envolée de l'aluminium au LME (London Metal Exchange) sur fond de tensions géopolitiques.



Rio Tinto (+5%) digère le passage du cyclone Narelle avec trois terminaux du Pilbara déjà opérationnels, tout en profitant du rebond de l'aluminium lié au contexte du M-O. Le géant anglo-australien maintient son guidance annuel entre 323 et 338 millions de tonnes malgré 8 millions de tonnes perdues.



Sodexo (+4%) : profite du relèvement de Jefferies qui passe de conserver à acheter et propulse l'objectif de cours de 41 EUR à 55 EUR. Le broker américain revoit ses perspectives à la hausse pour le géant français de la restauration collective.



Universal Music Group (+3%) lance un rachat d'actions de 500 MEUR pour récompenser ses salariés via le plan mondial d'actionnariat et alléger son capital. Le géant de la musique affiche sa confiance dans sa génération de cash et attire les regards.



Sartorius Stedim (+2%) profite du passage à l'achat de Goldman Sachs, qui abandonne sa neutralité tout en rabotant son objectif de 235 EUR à 214 EUR. Le broker américain mise sur une reprise de l'équipementier français malgré un potentiel revu à la baisse.



Klépierre (+2%) convainc Goldman Sachs qui adopte l'achat et propulse l'objectif de 37,8 EUR à 41,8 EUR. Le broker américain mise sur un rebond de la foncière française spécialisée dans les centres commerciaux européens.



Actions en baisse :



Stif (-8%) : le groupe industriel français, qui avait créé la surprise l'an dernier, déçoit le marché. L'Ebitda s'établit à 20,6 MEUR, manquant les 21,3 MEUR espérés. La marge, fixée à 22,7%, s'affiche également sous le consensus. La direction justifie cette contre-performance par l'intégration de sociétés non rentables.



Ceconomy (-7%) : le distributeur d'électronique subit le contrecoup des incertitudes liées à son accord avec JD.com. Ceconomy a confirmé que l'approbation du rachat et le calendrier de l'opération demeurent incertains.



Delivery Hero (-6%) : le titre chute alors que Prosus aurait entamé des pourparlers pour céder une participation de 10% au fonds Aspex Management. Cette perspective de désengagement suscite l'inquiétude des investisseurs.



Electrolux (-5%) : le leader européen de l'électroménager est déporté par Bank of America, qui abaisse sa recommandation d'achat à "sous-performance". L'objectif de cours moyen des analystes se situe à 79,3 SEK.



Inwit (-2%) : l'opérateur subit la décision du conseil d'administration de Telecom Italia de résilier leur "Master Service Agreement" (MSA). Cette rupture ouvre un nouveau front de tension stratégique concernant la gestion des tours de télécommunications.