Rio Tinto : transformer la rente minière en relais de croissance
La trajectoire de Rio Tinto se joue aujourd'hui sur une ligne de crête : rester l'un des producteurs de minerai de fer les plus efficaces au monde, tout en construisant une exposition plus large aux métaux indispensables à l'électrification. Derrière la puissance de ses actifs australiens, le groupe tente désormais de transformer une rente minière très profitable en plateforme diversifiée, capable de traverser les cycles sans dépendre excessivement d'un seul minerai ni d'un seul marché final.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur RIO TINTO PLC depuis le 30/04/2026
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (49,2%) : 290,6 Mt produites en 2025 ;
- aluminium, alumine et bauxite (26,7%) : 62,4 Mt de bauxite, 7,6 Mt d'alumine et 3,4 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (11,6%) : 883 Kt produites ;
- minéraux industriels (4,1%) : pigments de dioxyde de titane (975 Kt produites), borates (502 Kt produites) et sels (4,8 Mt produites) ;
- or (3,3%) : 464 000 onces produites ;
- lithium (1,6%) : 57 Kt produites
- diamants (0,6%) : 4,4 millions de carats produits ;
- autres (2,9%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,2%), Europe (5,8%), Chine (57,3%), Japon (5,7%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,7%), Canada (3%), Australie (1,6%) et autres (2,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.