Rio Tinto va réaliser un investissement dans le projet Rhodes Ridge

La coentreprise Rhodes Ridge a approuvé une étude de faisabilité de 191 millions de dollars pour faire progresser le développement de la première phase du projet Rhodes Ridge.



Rio Tinto indique qu'il s'agit d'un des meilleurs gisements de minerai de fer non développés au monde, dans la région de Pilbara, Australie-Occidentale.



L'étude de faisabilité évaluera le développement d'une exploitation avec une capacité de production annuelle initiale de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer.



Les partenaires de la coentreprise (Rio Tinto 50 %, Mitsui 40 %1 et AMB Holdings 10 %) prévoient d'investir 146 millions de dollars supplémentaires dans l'exploration entre 2026 et 2028 dans le cadre des phases d'étude en cours.



L'étude de faisabilité devrait se conclure en 2029.



Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " En partenariat avec les propriétaires traditionnels de Nyiyaparli, nous travaillons au développement de Rhodes Ridge, qui, compte tenu de sa taille et de sa qualité, a le potentiel de soutenir l'activité de minerai de fer de Rio Tinto à Pilbara pour des décennies à venir".

