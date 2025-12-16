La coentreprise Rhodes Ridge a approuvé une étude de faisabilité de 191 millions de dollars pour faire progresser le développement de la première phase du projet Rhodes Ridge.
Rio Tinto indique qu'il s'agit d'un des meilleurs gisements de minerai de fer non développés au monde, dans la région de Pilbara, Australie-Occidentale.
L'étude de faisabilité évaluera le développement d'une exploitation avec une capacité de production annuelle initiale de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer.
Les partenaires de la coentreprise (Rio Tinto 50 %, Mitsui 40 %1 et AMB Holdings 10 %) prévoient d'investir 146 millions de dollars supplémentaires dans l'exploration entre 2026 et 2028 dans le cadre des phases d'étude en cours.
L'étude de faisabilité devrait se conclure en 2029.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " En partenariat avec les propriétaires traditionnels de Nyiyaparli, nous travaillons au développement de Rhodes Ridge, qui, compte tenu de sa taille et de sa qualité, a le potentiel de soutenir l'activité de minerai de fer de Rio Tinto à Pilbara pour des décennies à venir".
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.