Rio Tinto annonce une réduction de la production de la raffinerie d'alumine de Yarwun à Gladstone de 40 % à partir d'octobre 2026.
Cette réduction de production permettra de prolonger la durée de vie de l'exploitation jusqu'en 2035 et de disposer du temps nécessaire pour explorer d'autres options de prolongation de la durée de vie et de modernisation.
L'installation de résidus de Yarwun devant atteindre sa capacité maximale d'ici 2031 au rythme de production actuel, cette réduction permettra de disposer de quatre années supplémentaires pour explorer et développer des solutions techniques susceptibles de prolonger encore la durée de vie de la raffinerie.
La réduction de la production affectera environ 180 postes à la raffinerie, et la planification du redéploiement est en cours sur les sites de Rio Tinto à Gladstone.
Armando Torres, directeur général de Rio Tinto Aluminium Pacific Operations, a déclaré : ' Bien que nous ayons longuement étudié les options permettant de développer une deuxième installation de résidus pour Yarwun au cours des dernières années, l'ampleur des investissements nécessaires est considérable et n'est actuellement pas viable sur le plan économique'.
'La réduction de la production à partir d'octobre 2026 nous permettra de poursuivre la production d'alumine jusqu'en 2035 et d'expérimenter des solutions pour assurer l'avenir à long terme de Yarwun' rajoute Armando Torres.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.