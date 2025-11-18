Rio Tinto va réduire la production de la raffinerie d'alumine de Yarwun à Gladstone

Rio Tinto annonce une réduction de la production de la raffinerie d'alumine de Yarwun à Gladstone de 40 % à partir d'octobre 2026.



Cette réduction de production permettra de prolonger la durée de vie de l'exploitation jusqu'en 2035 et de disposer du temps nécessaire pour explorer d'autres options de prolongation de la durée de vie et de modernisation.



L'installation de résidus de Yarwun devant atteindre sa capacité maximale d'ici 2031 au rythme de production actuel, cette réduction permettra de disposer de quatre années supplémentaires pour explorer et développer des solutions techniques susceptibles de prolonger encore la durée de vie de la raffinerie.



La réduction de la production affectera environ 180 postes à la raffinerie, et la planification du redéploiement est en cours sur les sites de Rio Tinto à Gladstone.



Armando Torres, directeur général de Rio Tinto Aluminium Pacific Operations, a déclaré : ' Bien que nous ayons longuement étudié les options permettant de développer une deuxième installation de résidus pour Yarwun au cours des dernières années, l'ampleur des investissements nécessaires est considérable et n'est actuellement pas viable sur le plan économique'.



'La réduction de la production à partir d'octobre 2026 nous permettra de poursuivre la production d'alumine jusqu'en 2035 et d'expérimenter des solutions pour assurer l'avenir à long terme de Yarwun' rajoute Armando Torres.