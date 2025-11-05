La fintech américaine Ripple a annoncé mercredi avoir levé 500 millions de dollars, portant sa valorisation à 40 milliards de dollars. Ce tour de table, mené par des fonds affiliés à Fortress Investment Group, Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard et Marshall Wace, intervient dans un contexte de forte expansion pour l’entreprise, qui diversifie ses activités bien au-delà des paiements transfrontaliers sur lesquels elle s’était initialement construite.

Fondée en 2012, Ripple s’est imposée comme un acteur clé des infrastructures blockchain pour les institutions financières, notamment via l’usage du token XRP pour faciliter les transferts de devises. Ces dernières années, l’entreprise a accéléré son développement par le biais de six acquisitions, dont Rail, une plateforme de stablecoin destinée aux entreprises. Ripple propose désormais des services élargis : conservation d’actifs numériques, courtage principal et gestion de trésorerie d’entreprise. En 2023, elle a lancé son propre stablecoin adossé au dollar américain.

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte jugé plus favorable aux États-Unis pour les acteurs des cryptoactifs, après l’adoption de la loi GENIUS sur les stablecoins et l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump, perçu comme moins hostile au secteur. Ripple affirme traverser une "année record de croissance" et voit dans l’entrée de nouveaux partenaires financiers un levier stratégique pour renforcer sa présence mondiale. Ce financement intervient alors que les marchés des cryptoactifs restent volatils : le bitcoin est repassé cette semaine sous les 100 000 dollars pour la première fois depuis juin.