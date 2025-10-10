Rishi Sunak a annoncé hier soir avoir été nommé conseiller principal auprès de Microsoft et de la start-up d'intelligence artificielle Anthropic. L'ancien Premier ministre britannique, encore député, reversera l'intégralité de ses revenus à The Richmond Project, l'organisation caritative qu'il a fondée avec son épouse Akshata Murty.
Chez Anthropic, soutenue par Amazon et Google, il interviendra sur la stratégie et les tendances macroéconomiques et géopolitiques, dans le respect des règles fixées par l'Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA).
Microsoft bénéficiera de son expertise lors du Microsoft Summit, sans qu'il ne traite de politique britannique.

Pour rappel, Rishi Sunak reste soumis à une interdiction de lobbying pendant deux ans après la fin de son mandat ministériel, soit jusqu'en juillet 2026.