Rishi Sunak a annoncé hier soir avoir été nommé conseiller principal auprès de Microsoft et de la start-up d'intelligence artificielle Anthropic. L'ancien Premier ministre britannique, encore député, reversera l'intégralité de ses revenus à The Richmond Project, l'organisation caritative qu'il a fondée avec son épouse Akshata Murty. Chez Anthropic, soutenue par Amazon et Google, il interviendra sur la stratégie et les tendances macroéconomiques et géopolitiques, dans le respect des règles fixées par l'Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA). Microsoft bénéficiera de son expertise lors du Microsoft Summit, sans qu'il ne traite de politique britannique.
Pour rappel, Rishi Sunak reste soumis à une interdiction de lobbying pendant deux ans après la fin de son mandat ministériel, soit jusqu'en juillet 2026.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
