Rivian bondit après avoir relevé ses objectifs de livraisons
Rivian Automotive gagnait près de 10% jeudi à Wall Street après avoir livré un deuxième trimestre meilleur que prévu et relevé ses ambitions pour 2026. Le constructeur californien de véhicules électriques vise désormais 65 000 à 70 000 livraisons sur l'année, contre 62 000 à 67 000 précédemment, soit un objectif supérieur au consensus FactSet d'environ 64 000 unités.
Le groupe a par ailleurs livré 12 194 véhicules au deuxième trimestre, contre environ 11 000 attendus par les analystes, et produit 12 613 unités dans son usine de Normal, dans l'Illinois. Ces volumes restent modestes à l'échelle de l'industrie, mais ils renforcent la crédibilité du lancement du R2, son SUV plus accessible que le R1, appelé à élargir son marché adressable.
La direction avait préparé le terrain depuis plusieurs mois, en multipliant les annonces destinées à crédibiliser sa trajectoire industrielle. En février, Rivian présentait le R2 comme un modèle conçu pour réduire la complexité industrielle et les coûts par rapport à la gamme R1. Fin avril, le groupe annonçait le démarrage de la production commercialisable, les premières livraisons aux employés et des livraisons clients imminentes, tout en maintenant sa guidance annuelle. Le relèvement publié jeudi donne donc du poids à ce calendrier.
Même si ces signaux sont encourageants, la barre reste toutefois élevée pour le second semestre. Rivian a livré environ 22 600 véhicules au premier semestre, ce qui implique près de 45 000 livraisons au second semestre pour atteindre le milieu de sa nouvelle fourchette, soit près du double. L'enjeu n'est donc pas seulement de vendre davantage, mais de prouver que le R2 peut améliorer la cadence de production, absorber les coûts fixes et soutenir la marge brute.
Dans ce contexte, le contraste est d'autant plus marqué que le marché automobile américain reste fragile. Ford a vu ses ventes américaines reculer de 10% au deuxième trimestre et ses ventes électriques chuter de 41%, tandis que General Motors a également publié des volumes en baisse. Tesla a en revanche dépassé les attentes, confirmant que la demande électrique reste très sélective. Pour Rivian, les résultats du 30 juillet devront montrer si cette embellie commerciale marque un vrai changement d'échelle ou seulement un bon démarrage produit.
Rivian Automotive, Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies automobiles qui se consacre au développement et à la fabrication de véhicules électriques (VE) novateurs, ainsi qu’à la mise au point de technologies et de services intégrés verticalement. La plateforme R1 de la société comprend deux véhicules : le R1T, un pick-up à deux rangées pouvant accueillir cinq passagers, et le R1S, un véhicule utilitaire sport (SUV) à trois rangées pouvant accueillir sept passagers. Sur le marché commercial, la société propose une plateforme de véhicules utilitaires Rivian (RCV). Le véhicule de cette plateforme est l’Electric Delivery Van (EDV), conçu et développé par Rivian en collaboration avec Amazon. La société propose également FleetOS, sa plateforme d’abonnement propriétaire de gestion centralisée de flotte de bout en bout. Elle propose en outre une gamme de services, notamment la réparation et l’entretien de véhicules, le financement, l’assurance, les coentreprises, les abonnements logiciels et les accessoires automobiles, entre autres. Ses autres services comprennent notamment l’architecture électrique des véhicules et le développement de logiciels, ainsi que bien d’autres prestations.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.