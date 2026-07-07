Rivian lève 1,5 milliard de dollars et le titre chute en Bourse
Rivian Automotive a annoncé une émission publique de 75 millions d'actions ordinaires de catégorie A, une opération qui a entraîné un recul d'environ 12% du titre en début de séance. Sur la base du cours de clôture de lundi, fixé à 20,14 dollars, cette levée de fonds devrait rapporter près de 1,51 milliard de dollars. Le constructeur a également prévu une option permettant aux banques de souscrire jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires.
Les fonds serviront notamment à financer les apports en capitaux prévus dans le cadre d'un accord de prêt avec le département américain de l'Energie. Cette opération intervient après la suspension de l'objectif de rentabilité fixé à 2027, Rivian ayant décidé d'accroître ses investissements dans les technologies de conduite autonome et le développement de sa prochaine génération de véhicules, dont le SUV R2, considéré comme stratégique pour son avenir.
Parallèlement, Rivian a publié des estimations préliminaires supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars, contre un consensus de 1,45 milliard selon LSEG. Sa trésorerie et ses placements à court terme atteignaient 5,3 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 4,8 milliards trois mois plus tôt, renforçant sa position financière malgré la dilution liée à cette levée de capitaux.
Rivian Automotive, Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies automobiles qui se consacre au développement et à la fabrication de véhicules électriques (VE) novateurs, ainsi qu’à la mise au point de technologies et de services intégrés verticalement. La plateforme R1 de la société comprend deux véhicules : le R1T, un pick-up à deux rangées pouvant accueillir cinq passagers, et le R1S, un véhicule utilitaire sport (SUV) à trois rangées pouvant accueillir sept passagers. Sur le marché commercial, la société propose une plateforme de véhicules utilitaires Rivian (RCV). Le véhicule de cette plateforme est l’Electric Delivery Van (EDV), conçu et développé par Rivian en collaboration avec Amazon. La société propose également FleetOS, sa plateforme d’abonnement propriétaire de gestion centralisée de flotte de bout en bout. Elle propose en outre une gamme de services, notamment la réparation et l’entretien de véhicules, le financement, l’assurance, les coentreprises, les abonnements logiciels et les accessoires automobiles, entre autres. Ses autres services comprennent notamment l’architecture électrique des véhicules et le développement de logiciels, ainsi que bien d’autres prestations.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.