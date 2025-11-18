Riyadh Air annonce une commande ferme de 120 moteurs CFM LEAP-1A pour les 60 Airbus A321neo acquis l'an dernier, incluant des moteurs de rechange. La signature est intervenue au Dubaï Air Show entre Adam Boukadida, directeur financier de Riyadh Air, et un représentant de CFM. La compagnie, en phase de lancement, mise sur les moteurs LEAP-1A dotés du nouveau kit de durabilité pour mieux résister aux conditions chaudes du Moyen-Orient. Adam Boukadida souligne que ces moteurs offriront 'une efficacité énergétique exceptionnelle' et des émissions réduites. Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International, salue une contribution à l'une des flottes les plus économes en carburant de la région. Les moteurs LEAP, déjà livrés à plus de 4000 exemplaires, affichent une consommation et des émissions de carbone inférieures de 15% à la génération précédente, soutenus par un système avancé de surveillance en temps réel, souligne Safran.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
