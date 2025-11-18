Riyadh Air annonce une commande ferme de 120 moteurs CFM LEAP-1A pour les 60 Airbus A321neo acquis l'an dernier, incluant des moteurs de rechange. La signature est intervenue au Dubaï Air Show entre Adam Boukadida, directeur financier de Riyadh Air, et un représentant de CFM.
La compagnie, en phase de lancement, mise sur les moteurs LEAP-1A dotés du nouveau kit de durabilité pour mieux résister aux conditions chaudes du Moyen-Orient. Adam Boukadida souligne que ces moteurs offriront 'une efficacité énergétique exceptionnelle' et des émissions réduites.
Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International, salue une contribution à l'une des flottes les plus économes en carburant de la région.
Les moteurs LEAP, déjà livrés à plus de 4000 exemplaires, affichent une consommation et des émissions de carbone inférieures de 15% à la génération précédente, soutenus par un système avancé de surveillance en temps réel, souligne Safran.