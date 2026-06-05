Boeing annonce la livraison à Riyadh Air de ses deux premiers 787-9 Dreamliner, qui sont arrivés à Riyad alors que la compagnie se prépare à lancer ses opérations commerciales.
Ces appareils constituent les premières livraisons dans le cadre d'une commande pouvant atteindre 72 Boeing 787. Ils joueront un rôle central dans la stratégie de la compagnie visant à relier l'Arabie saoudite aux marchés régionaux et long-courriers, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.
Riyadh Air prévoit de desservir plus de 100 destinations d'ici 2030. Les premiers vols opérés avec le 787 incluront notamment Londres, Le Caire et Djeddah.
Cette livraison s'inscrit dans la stratégie aérienne du royaume, qui ambitionne d'attirer 150 millions de visiteurs et de transporter 330 millions de passagers par an à l'horizon 2030.
Le titre Boeing est attendu à l'équilibre à l'ouverture de Wall Street.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.