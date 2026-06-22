Riyadh Cables Group Company surfe sur la vague de l'expansion massive des infrastructures en Arabie saoudite. Cependant, la hausse des coûts directs complique l'exécution de sa stratégie.

Le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite a remodelé le paysage économique du Royaume, faisant du secteur non pétrolier le principal moteur de croissance du pays. Cette mutation est particulièrement visible dans les chiffres.

Un rapport de KPMG montre que le secteur non pétrolier représentait 55,6 % du produit intérieur brut (PIB) réel au premier semestre 2025, une hausse significative par rapport aux 45,4 % enregistrés en 2016. Ce basculement est porté par les investissements massifs du gouvernement dans les infrastructures et les projets industriels, tels que les énergies renouvelables et les réseaux électriques nécessaires pour soutenir une économie industrielle en pleine expansion.

En tant que fabricant local, Riyadh Cables tire profit d'un environnement axé sur l'efficacité, produisant des câbles électriques en cuivre et en aluminium pour le transport d'énergie, les infrastructures et les marchés d'exportation. Avec des usines tournant à un taux d'utilisation record de 94 % et un carnet de commandes s'élevant à 5,5 milliards de riyals saoudiens (SAR), l'acquisition de nouveaux contrats n'est pas le problème.

Le véritable défi pour l'entreprise réside dans la conversion de ces contrats signés en flux de trésorerie. L'instabilité géopolitique croissante dans la région a introduit des frictions imprévisibles dans le commerce transfrontalier, complexifiant l'exécution opérationnelle. Cette tension sur les liquidités est manifeste dans les derniers résultats financiers de la société.

Le volume prime sur la valeur

Le chiffre d'affaires a progressé conformément aux attentes au premier trimestre 2026. Il affiche une hausse de 11,2 % sur un an, passant de 2,49 milliards SAR à 2,77 milliards SAR, principalement portée par une augmentation des volumes de 4,2 % plutôt que par un réel pouvoir de fixation des prix (pricing power). Les coûts directs ont toutefois grimpé plus rapidement, passant de 2,1 milliards SAR à 2,3 milliards SAR (+13,3 % sur un an). En termes clairs, l'entreprise a vendu plus de câbles mais n'a pas dégagé plus de marge par unité vendue.

Le résultat opérationnel a progressé de 11,7 % sur un an pour atteindre 327 millions SAR, contre 293 millions SAR au premier trimestre 2025. Cette croissance s'explique par une baisse de 22,9 % des charges d'exploitation, qui s'établissent à 103 millions SAR. Si l'on fait abstraction de cet élément, l'évolution de la marge sous-jacente est moins impressionnante. Ce trimestre repose lourdement sur le contrôle des coûts plutôt que sur une amélioration de la rentabilité unitaire.

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 282 millions SAR, en hausse de 10,4 % sur un an (contre 255 millions SAR). Ce chiffre est légèrement inférieur à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui témoigne d'un levier opérationnel limité. L'activité change d'échelle, mais elle ne génère pas encore de rendements significativement plus élevés.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) constitue le point faible. Il est devenu négatif, affichant une sortie nette de 19 millions SAR au premier trimestre 2026, contre une entrée de 55 millions SAR au premier trimestre 2025.

Une dynamique boursière à la traîne

Le cours de l'action Riyadh Cables oscille actuellement autour de 128 SAR, en baisse de 1,9 % sur les 12 derniers mois. Le titre se négocie bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 147,7 SAR. Pourtant, le cours actuel reste supérieur à l'objectif de cours moyen des analystes, fixé à 125,75 SAR.

La valorisation s'est également contractée : le titre se négocie à 16,1 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, soit un niveau bien inférieur à sa moyenne historique sur deux ans de 23,4 fois.

Par ailleurs, les quatre analystes qui suivent la valeur affichent une recommandation à « Conserver ». Si les bénéfices faciaux semblent corrects, le marché semble attendre que l'entreprise prouve sa capacité à transformer sa croissance théorique en liquidités sonnantes et trébuchantes.

Vents contraires géopolitiques

La direction a admis que le contexte est devenu plus complexe. Le Golfe fait face à une recrudescence des conflits géopolitiques, rendant l'environnement opérationnel plus imprévisible. À cela s'ajoutent les risques financiers classiques, tels que le risque de change et la fluctuation des taux d'intérêt, qui pèsent davantage en période de forte volatilité.

Une partie de l'activité étant réalisée hors d'Arabie saoudite, les variations des taux de change peuvent impacter les résultats ou affecter la valeur des actifs financiers.

S'il ne s'agit pas d'une crise, cette situation multiplie les variables incertaines pour la direction du groupe.