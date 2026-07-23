Robertet réaffirme son objectif d'une croissance annuelle autour de 5%

Le chiffre d'affaires net consolidé de Robertet au 1er semestre 2026 s'élève à 444 millions d'euros, en léger recul par rapport à la même période de 2025. Les effets de change, liés principalement au renforcement de l'euro par rapport à la plupart des devises du groupe, ont pesé sur la croissance et les effets de périmètre sont également légèrement défavorables.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du chiffre d'affaires ressort à 2,8% sur le semestre, avec une progression de 4,9% au premier trimestre et de 0,7% au deuxième trimestre.



Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les divisions du fabricant de produits aromatiques :



- la division Matières Premières (-6%) enregistre un recul après deux exercices de forte croissance. L'activité demeure soutenue par un portefeuille solide de projets, sur une base de comparaison particulièrement élevée ;



- la division Parfumerie (+13%) est très dynamique, portée par les marques de niche de parfumerie fine et par l'émergence de nouveaux acteurs dans d'autres catégories de produits ;



- la division Arômes (-2%) fait preuve de résilience dans un marché marqué par un niveau d'activité plus modéré et un contexte commercial attentiste ;



- la division Health & Beauty (+11%) bénéficie des efforts engagés pour élargir ses marchés et renforce ses capacités scientifiques et commerciales.



Par région, plusieurs marchés stratégiques affichent une forte dynamique, tandis que les marchés matures évoluent dans un environnement plus prudent :



- l'Europe et l'Amérique du Nord (-1%) évoluent dans un environnement marqué par une certaine stabilité ;



- l'Amérique du Sud (+21%) est en forte croissance et bénéficie notamment de la progression du Brésil, où un centre de création vient d'être ouvert à São Paulo ;



- l'Asie (+12%) continue sa progression, portée par l'Indonésie, où notre nouvelle usine monte en puissance, ainsi que par l'Inde, où la division Arômes réalise une belle croissance organique grâce aux investissements industriels engagés l'an dernier.



Dans ce contexte, Roberter dit "aborder le second semestre avec prudence et confirme son objectif d'une croissance annuelle d'environ 5% à taux de change et périmètre constants.



Selon le groupe également, "les hausses de coûts liées aux dérivés du pétrole devraient être partiellement compensées par les augmentations de prix en cours de négociation."