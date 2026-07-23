Robertet réaffirme son objectif d'une croissance annuelle autour de 5%
Le chiffre d'affaires net consolidé de Robertet au 1er semestre 2026 s'élève à 444 millions d'euros, en léger recul par rapport à la même période de 2025. Les effets de change, liés principalement au renforcement de l'euro par rapport à la plupart des devises du groupe, ont pesé sur la croissance et les effets de périmètre sont également légèrement défavorables.
A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du chiffre d'affaires ressort à 2,8% sur le semestre, avec une progression de 4,9% au premier trimestre et de 0,7% au deuxième trimestre.
Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les divisions du fabricant de produits aromatiques :
- la division Matières Premières (-6%) enregistre un recul après deux exercices de forte croissance. L'activité demeure soutenue par un portefeuille solide de projets, sur une base de comparaison particulièrement élevée ;
- la division Parfumerie (+13%) est très dynamique, portée par les marques de niche de parfumerie fine et par l'émergence de nouveaux acteurs dans d'autres catégories de produits ;
- la division Arômes (-2%) fait preuve de résilience dans un marché marqué par un niveau d'activité plus modéré et un contexte commercial attentiste ;
- la division Health & Beauty (+11%) bénéficie des efforts engagés pour élargir ses marchés et renforce ses capacités scientifiques et commerciales.
Par région, plusieurs marchés stratégiques affichent une forte dynamique, tandis que les marchés matures évoluent dans un environnement plus prudent :
- l'Europe et l'Amérique du Nord (-1%) évoluent dans un environnement marqué par une certaine stabilité ;
- l'Amérique du Sud (+21%) est en forte croissance et bénéficie notamment de la progression du Brésil, où un centre de création vient d'être ouvert à São Paulo ;
- l'Asie (+12%) continue sa progression, portée par l'Indonésie, où notre nouvelle usine monte en puissance, ainsi que par l'Inde, où la division Arômes réalise une belle croissance organique grâce aux investissements industriels engagés l'an dernier.
Dans ce contexte, Roberter dit "aborder le second semestre avec prudence et confirme son objectif d'une croissance annuelle d'environ 5% à taux de change et périmètre constants.
Selon le groupe également, "les hausses de coûts liées aux dérivés du pétrole devraient être partiellement compensées par les augmentations de prix en cours de négociation."
Robertet est spécialisé dans le sourcing puis la transformation de matières premières végétales en extraits naturels aromatiques ou non. Le chiffres d'affaires par famille de produits se répartit comme suit :
- parfumerie (37%) ;
- arômes (35%) ;
- matières premières naturelles (25%) ;
- Health & Beauty (3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 30 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante : France (18%), Europe hors France (21%), Amérique du Nord (32%) et Reste du monde (29%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.